日本の６月の貿易収支は１兆3838億円の赤字と、11カ月連続でマイナスとなった。赤字額は市場予想（１兆5597億円の赤字）よりも小さかった。資源価格の上昇や円安進行を背景に輸入は４カ月連続で過去最高を更新し、初めて10兆円台に乗せた。財務省が21日発表した。

キーポイント 貿易収支は１兆3838億円の赤字（ブルームバーグ調査の予想中央値は１兆5597億円の赤字）－前月は２兆3858億円の赤字

輸出は前年同月比19.4％増（予想は17.0％増）の８兆6284億円、16カ月連続プラス－前月15.8％増 輸出数量指数は1.4％減

輸入は46.1％増（予想は46.3％増）の10兆122億円、17カ月連続プラス－前月48.9％増 輸入数量指数は1.3％増

ドル・円の平均値は130円35銭、前年同月比19％円安－昨年６月は109円50銭

輸入は前年同月比46.1％増と17カ月連続プラス。原粗油（145.9％増）、石炭（304.5％増）、液化天然ガス（98.9％増）が寄与した。

ロシアからの原油輸入量は2006年７月以来 初めてゼロとなった。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、主要７カ国（Ｇ７）は５月にロシアからの原油輸入を禁止する方針を示していた。

Ｇ７首脳、ロシア産原油禁輸にコミット－「段階的廃止」で一致

輸出は19.4％増と16カ月連続で増加し、過去最高を更新した。鉱物性燃料や鉄鋼の伸びが目立った。

輸出の地域別では中国向けが8.3％増と３カ月ぶりのプラス。中国・上海市のロックダウン（都市封鎖）解除に伴い供給制約の影響が和らいだことを受け、中国向け輸出は持ち直した。対米は15.7％増と９カ月連続プラス、対欧州は22.1％増と16カ月連続プラスだった。

貿易赤字の11カ月連続は2012年７月から15年２月まで32カ月連続以来の長さ。

輸入ゼロ ロシア産原油の輸入が2006年７月以来初めてゼロに 出典：貿易統計

( キーポイントとチャートを追加して更新しました )