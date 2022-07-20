資源高・円安で貿易赤字11カ月連続、輸入は初の10兆円台－６月氏兼敬子、稲島剛史
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貿易収支は１兆3838億円の赤字－輸入46％増、輸出19％増
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輸入は原粗油146％増、液化天然ガス99％増-ロシアから原油輸入ゼロ
日本の６月の貿易収支は１兆3838億円の赤字と、11カ月連続でマイナスとなった。赤字額は市場予想（１兆5597億円の赤字）よりも小さかった。資源価格の上昇や円安進行を背景に輸入は４カ月連続で過去最高を更新し、初めて10兆円台に乗せた。財務省が21日発表した。
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輸入は前年同月比46.1％増と17カ月連続プラス。原粗油（145.9％増）、石炭（304.5％増）、液化天然ガス（98.9％増）が寄与した。
ロシアからの原油輸入量は2006年７月以来初めてゼロとなった。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、主要７カ国（Ｇ７）は５月にロシアからの原油輸入を禁止する方針を示していた。
輸出は19.4％増と16カ月連続で増加し、過去最高を更新した。鉱物性燃料や鉄鋼の伸びが目立った。
輸出の地域別では中国向けが8.3％増と３カ月ぶりのプラス。中国・上海市のロックダウン（都市封鎖）解除に伴い供給制約の影響が和らいだことを受け、中国向け輸出は持ち直した。対米は15.7％増と９カ月連続プラス、対欧州は22.1％増と16カ月連続プラスだった。
貿易赤字の11カ月連続は2012年７月から15年２月まで32カ月連続以来の長さ。
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(キーポイントとチャートを追加して更新しました)
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