欧州中央銀行(ECB)の当局者らは21日の会合で政策金利を0.25ポイント引き上げるか、あるいは0.5ポイント引き上げるかを協議すると、ロイター通信が事情に詳しい関係者2人の話を基に 報じた。

当局者はまた、イタリアなど債務水準が比較的高い国々が改革や財政規律に関する欧州の規則に従う場合、債券市場で支援する案をまとめる見込みだという。

ECB報道官はロイターに対しコメントを控えた。

報道を受けて短期金融市場ではECB利上げ予想が強まり、今週の利上げ幅0.32ポイントを織り込んだ。18日の想定は0.29ポイント。ドイツ10年債利回りは一時3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げた。

原題:ECB Policymakers to Discuss 50 Bps Rate Hike This Week: Reuters、Traders Crank Up Rate Wagers After Report ECB Mulling 50bps Hike抜粋)