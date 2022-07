ＥＵがガス消費直ちに抑制提案へ、自主的目標を各国に提示－報道

欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会は天然ガスの消費を「直ちに」減らすよう加盟各国に要請する準備に入った。節約を強化しなければ、ロシア産の供給抑制に伴い冬場に燃料不足に陥る危険があると警告する。欧州委の草案の内容に基づき、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙によれば、欧州委は自主的なガス消費抑制目標を来週提示する見通し。同委の草案は、供給の深刻な途絶が発生する場合には自主的な目標が義務に切り替わると注意喚起している。

草案に正確な数値目標は盛り込まれていないが、欧州委の案が最終的に公表されるまでに確定すると見込まれる。

FT紙によると、供給途絶の程度にもよるが、ロシア産ガス供給の削減が続けば、EUの域内総生産(GDP)が最大1.5%減少し、マイナス成長に落ち込む恐れがあると草案は警鐘を鳴らしているという。欧州委は、同紙の取材に対してコメントを控えている。

