中国のＬＮＧ輸入量、過去最大の減少か－日本が輸入国で首位の見方

中国は今年、液化天然ガス(LNG)の輸入量が過去最大の減少となる見込みで、日本が世界最大のLNG輸入国としてトップの座に返り咲きそうだ。調査会社ウッド・マッケンジーが指摘した。

同社は2022年の中国のLNG輸入量を前年比14%減の6900万トンと予想。輸入量の減少は、中国が06年にLNGの輸入を開始して以来2回目。輸入量減少の理由は景気低迷や国際価格の上昇、クリーンコールへの政府支援、例年よりも温暖な冬、再生可能エネルギーの利用拡大など多岐にわたる。中国国内でのガス生産量の増加やパイプラインからの供給増も輸入量減少の要因となっている。

原題: China to Post Record Decline in LNG Imports as Economy Slows、China LNG Imports Set to Fall Record 14% in 2022, WoodMac Says(抜粋)