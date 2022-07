豪中銀「数カ月でさらなる対応必要」と認識、金融正常化で－議事要旨

オーストラリア準備銀行(中央銀行)の5日の政策決定会合では、今後数カ月で豪州の金融正常化に向け、さらなる対応を取る必要があるという点で政策委員会メンバーの認識が一致した。19日公表された 議事要旨で明らかになった。

議事録によれば、中立金利に関し「キャッシュレートの現行水準は推定される名目中立金利の低めのレンジを大きく下回っている。インフレ率を時間の経過とともに目標水準に戻すには、さらなる金利の引き上げが必要になる見通しをこれは示唆する」との見解が示された。

将来の利上げの幅とタイミングについては、「今後のデータのほか、見通しへのリスクも含めて、インフレと労働市場の見通しに対する政策委の判断に引き続き左右される」と確認した。

5日の決定会合では、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を0.85%から1.35%に引き上げ、豪中銀としては初の2会合連続の0.5ポイント利上げを決定した。

豪中銀、1.35%に金利引き上げ-初の2会合連続0.5ポイント利上げ

原題:RBA Says Size and Timing of Rate Rises Guided by Incoming Data(抜粋)