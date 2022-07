英中銀、金利を２％超に引き上げる公算大－ソーンダース委員

イングランド銀行(英中央銀行)が国内のインフレ圧力に対処する中で、英国の金利は2%以上に上昇する公算が大きい。金融政策委員会(MPC)委員を近く退任するマイケル・ソーンダース氏が委員として最後の講演で語った。

インフレが家計所得を目減りさせ、「経済活動が減速している兆しもある」が、労働力不足で「労働市場は非常に逼迫(ひっぱく)した状態が続く」とソーンダース氏は指摘。また「比較的高い中長期のインフレ期待」が企業に積極的な値上げ継続を促す可能性があるとの見方を示した。

ソーンダース氏はMPCで最もタカ派の1人で、向こう数カ月での利上げ加速を唱えていた。8月の会合を最後に6年間の任期を終え、後任は通商政策の専門家であるスワティ・ディングラ氏が務める。MPC委員指名の際に行われた議会証言によると、インフレと経済成長のトレードオフに関してディングラ氏の見解はソーンダース氏ほど明確ではない。

