ロンドン銅、20年以来の7000ドル割れ－シンガポール鉄鉱石も安い

15日のロンドン金属取引所(LME)で銅価格が下落し、2020年11月以来の1トン=7000ドルを割れとなった。世界的なリセッション(景気後退)懸念が広がり、自動車や住宅、スマートフォンに至るあらゆる製品で使われる銅の需要見通しが弱まっている。

銅価格はわずか4カ月前に更新した最高値から35%下落。ロシアのウクライナ侵攻でユーザーによる銅の確保が難しくなるとの見方から銅は大きく値上がりしていたが、世界の銅消費の約半分を占める中国の景気回復がすぐには進まないとの懸念などが強まった。エネルギー高が欧州経済の重しとなっているほか、米経済はインフレの連鎖的影響でリセッションにおびえている。

中国経済は4~6月に失速、今年の成長率目標の達成困難か

15日のシンガポール市場では鉄鉱石先物が一時4%安の1トン=96.20ドル。前日は8%近く下げていた。

シンガポール鉄鉱石先物、100ドル割れ-中国不動産市場の混乱を嫌気

原題: Copper Selloff Deepens, Drops Below $7,000 First Time Since 2020、Iron Ore Drops Below $100 as China Property Contagion Fears Rise (抜粋)