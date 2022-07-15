ＥＵ新車販売低迷、６月は96年以来で最悪－サプライチェーン逼迫続く

欧州連合（ＥＵ）の６月の新車販売台数は同月として1996年以来の低水準だった。サプライチェーンの逼迫（ひっぱく）が続いたほか、記録的インフレが業界の重しになった。

欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が15日発表したＥＵと欧州自由貿易連合（ＥＦＴＡ）、英国を合わせた６月の新車登録台数は、前年同月比17％減の107万台。大手メーカーの中ではフォルクスワーゲンが24％減と最も大きく落ち込んだ。

Still a Struggle Europe car sales fell 17% in June and have dropped 12 months in a row Source: European Automobile Manufacturers’ Association

予測会社ＬＭＣオートモーティブは今月の リポートで、「業界が近い将来にサプライチェーン問題を克服することはないだろう」との見通しを示した。さらに「もう１つの懸念は基本的な需要に関連している。経済見通しの悪化に伴い需要はここ数カ月に悪化した」と指摘した。

原題： Europe Car Sales Slump to Worst June in Decades on Supply Issues（抜粋）