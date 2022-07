バイデン氏、サウジによる空域制限解除を歓迎－米大統領補佐官

サウジアラビアがイスラエル発着便も含め全ての民間航空機の領空通過を認めると決定したことをバイデン米大統領は歓迎した。大統領は中東諸国の関係改善を目指す取り組みの一環として空域制限の解除を呼び掛けていた。

サリバン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は電子メールで送付した声明で、サウジの決定が中東地域の一層の「統合・安定・安全」に道を開くと指摘。「今回の決定は、大統領による何カ月にもおよぶサウジとの粘り強い、原則に沿った外交の成果だ」とした。

サリバン氏はさらに、訪問中のイスラエルから直接空路でサウジに向かう予定のバイデン大統領がこの画期的な決定について近くコメントするだろうと述べた。

サウジの民間航空当局は15日のツイートで、基準を満たす全ての民間航空機に対し領空通過を認めると発表した。

原題: Saudi Arabia Opens Airspace to All Carriers, Giving Biden a Win、

Biden Welcomes Saudi Decision to Open Airspace to All Carriers