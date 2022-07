イタリアのドラギ首相は、14日夜にマッタレッラ大統領に辞意を伝えると表明した。発表文によると、連立政権の一角を占める「五つ星運動」が経済政策に関する上院での信任投票を棄権。首相は同党が棄権すれば辞任する考えを示していた。

イタリア債下落、ドラギ政権に崩壊の危機-連立の足並みに乱れ

このニュースが伝わると、イタリア債先物とユーロが下落。ユーロは日中安値をやや上回っているものの、0.7%安の0.9988ドル前後で取引されている。

