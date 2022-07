アリババグループの複数の幹部が中国当局に呼び出されたと、ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい関係者の話として報じた。警察データの大量流出に関連しているという。

中国では今月初め、上海市の警察のデータベースに侵入し、最大で住民10億人分の個人情報を盗んだとハッカーが主張する事件が発生。アリババの内部調査はまだ原因が特定されていないという。

中国史上最大のデータ窃盗か、上海警察から10億人分盗んだとハッカー

この報道でアリババ株は一時7.7%下落した。

原題:

Alibaba Execs Called in by China Authorities on Police Data: DJ(抜粋)