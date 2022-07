14日の米国債市場で、超長期債の利回りが5年債を下回った。米国債では景気低迷の先触れとされる、いわゆる逆イールドが相次いで見られている。

この日発生したのは5年債と30年債の逆イールドで、この2つの利回りが逆転したのは6月後半以来。米国債の利回り曲線は幅広くフラット化し、やはりリセッション(景気後退)リスク指標の一つとして注目されている2年債と10年債の逆イールドは、2000年以来の水準に広がった。

30年債利回りは一時3.0775%まで低下。5年債利回りは30年債を最大で0.8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回った。

原題:

Treasury 5-to-30 Year Curve Inverted for First Time Since June(抜粋)