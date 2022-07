暗号資産(仮想通貨)貸し付けを手掛ける セルシウス・ネットワークは、米連邦破産法11条に基づく会社更生手続きをニューヨーク南部地区の連邦破産裁判所に申請した。

負債は推定10億-100億ドル(約1370億-1兆3700億円)。推定資産は10億-100億ドル。

セルシウス・ネットワークのロゴ Photographer: SOPA Images/LightRocket

