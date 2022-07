クオンツファンドが復活、ストックピッカーは苦戦－バーンスタイン

マクロ経済リスクとボラティリティーの上昇で銘柄間の値動きの相関が歴史的低水準から平均的水準に戻ったため、銘柄選別を強みとするアクティブ運用ファンドは2022年前半に改善したパフォーマンスを7ー12月(下期)も維持するのは難しいかもしれないと、サラ・マッカーシーらサンフォード・C・バーンスタインのストラテジストが指摘した。

ストラテジストはリポートで、「相関の高まりは特定の銘柄に固有の要素による値動きへの影響が小さいことを意味し、アクティブ運用者が勝ち組と負け組を見分けるのが難しくなる」とし、昨年のような簡単な状況ではないため、今後のアウトパフォームは難しくなるかもしれないと分析した。

状況はクオンツファンドに有利になり、そのようなファンドはここ数年の不振から復活していると指摘した。

クオンツファンドのリスク調整後リターンは2020年半ば以降に「顕著に改善」しているという。バリュエーションや成長、クオリティー、資本の活用、モメンタムなどのファクターが19、20年に比べクオンツファンドの有利に働いていると、ストラテジストらは説明した。

source: Bernstein

原題: Hard Times for Stock Pickers as Quants Roar Back, Bernstein Says、Bernstein Says It’ll Be Harder for Stock Pickers to Outperform(抜粋)