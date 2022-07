韓国銀行(中央銀行)の李昌鏞(イ・チャンヨン)総裁は13日、インフレ率が中銀予測に沿って推移する場合には、今後は25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げペースが望ましいだろうと語った。

李総裁は政策決定発表後の記者会見で、利上げのペースはなお変わる可能性があるとしながらも、年末までに金利が2.75-3%になるという市場の予想は合理的との認識を示した。

インフレ率については、より高い水準が数カ月続いた後、徐々に減速すると予想した。

同総裁によれば、13日の金融通貨委員会での0.5ポイントの利上げ決定は全会一致だった。

