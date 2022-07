【欧州市況】株は上昇、ユーロは対ドルで一時等価に迫る－独債上昇

12日の欧州株は上昇。この日は原油が下落し、インフレ加速を巡る幅広い懸念が緩和された。注目される主要企業の決算は今週から発表が始まる。

ストックス欧州600指数は0.5%高。一時は0.9%安まで下落していた。業種別では小売り、金融サービス銘柄が上昇。エネルギー株は下落した。外国為替市場ではユーロが対ドルで下落し、パリティー(等価)に迫ったが、その後急激に回復した。

パインブリッジ・インベストメンツのポートフォリオマネジャー、メアリー・ニコラ氏は、物価が「ピークに達している兆しを見せているが、落ち込むとは考えていない」と述べ、「物価が高止まりしている限り、米金融当局はインフレ期待を抑制する責務がある」と続けた。

欧州債市場ではドイツ債の利回り曲線がブルフラット化。ロシア産エネルギーの供給途絶リスクを背景にドイツの景気回復に対する信頼感が2011年以来の低さとなったことから、リセッション(景気後退)懸念が高まり、10年債利回りは一時6月の上げを失う場面もあった。

独ZEW期待指数、7月は大幅悪化-2011年債務危機以来の低さ

短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)による今年の利上げは計137ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)が織り込まれている。これは前日からは9bpの低下となる。

英国債の利回り曲線もブルフラット化。トレーダーによればイングランド銀行(英中央銀行)による年末までの利上げ見通しは、5bp縮小し計146bpとなっている。

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 0.36% -0.09 独国債10年物 1.13% -0.11 英国債10年物 2.08% -0.10

