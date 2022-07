ユーロは0.9ドルまで下落の可能性、ノムラのロチェスター氏が予想

ユーロは数カ月以内に0.9ドルまで下落する可能性があると、ノムラ・インターナショナルの為替ストラテジスト、ジョーダン・ロチェスター氏はみている。ユーロ圏のエネルギー懸念やリセッション(景気後退)リスクが重しとなり、12日の取引でユーロは対ドルで一時ほぼパリティー(等価)まで下落した。

ロチェスター氏は12日公表したリポートで、ロシアが欧州向け主要ガスパイプライン「ノルドストリーム1」の稼働を再開させない場合、ユーロは向こう数カ月に恐らく0.9ドルまで下げると予想。「欧州は冬までに80%というガス貯蔵率の目標をまだ達成できていない。ユーロ相場は8月末までに0.95ドルに向かって動く公算」が大きく、その状況が続けば最終的には0.9ドルを付ける可能性が高いと指摘した。

欧州委員会のシムソン委員(エネルギー担当)はこの日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、欧州はエネルギー貯蔵を優先させるべきだとの考えをあらためて示し、状況は悪化する公算が大きいと述べた。

ただ、ロシアが現在の点検作業後にパイプラインを再開させる場合、ユーロを対ドルでショートすることにはリスクがあると、ロチェスター氏は警告。ノムラは4月初め、ユーロが1.08ドルを上回っていた頃からユーロのショートを続けているという。

原題:

Euro May Sink to 90 US Cents, Nomura’s Rochester Predicts(抜粋)