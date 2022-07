リセッション(景気後退)リスク指標の1つとして米国債市場で注目されている2年債と10年債の逆イールドが進行した。12日の市場では、2年債利回りが10年債を一時10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回り、格差は4月前半に達した9.5bpを超えた。

逆イールドはしばしば景気後退の先触れとされる。2年債と10年債の逆イールドがこれほど深まったのは2008-09年の金融危機が始まる前の07年以来。

インフレ抑制に向けた米国の大幅利上げがリセッションを引き起こすとの懸念から、10年物米国債利回りは6月半ばに付けた約3.5%から低下し12日には2.91%前後となった。2年債は3.01%付近。

