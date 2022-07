中国ＢＹＤ株大幅安－バークシャー持ち分相当の株式が決済システムに

12日の香港株式市場で、中国の電気自動車(EV)メーカー比亜迪( BYD)株が一時13%超下げた。同社株主の米投資・保険会社 バークシャー・ハサウェイの全持ち分に相当する株式が香港の清算決済システム「中央結算系統(CCASS)」に反映され、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーが株式保有の調整を進めているのではないかとの観測が広がった。

11日時点の取引所データによれば、CCASSで流通するBYD株は20.49ポイント上昇し株式全体の99.93%に達した。

昨年12月の届け出に基づくブルームバーグの集計データによると、バークシャーはBYD株を20.49%保有。取引所の数字では、今回の株式移管の大半はシティバンクが保有する口座で行われた。

UOBケイ・ヒアンのエグゼクティブディレクター、スティーブン・レオン氏(香港在勤)は、「CCASSシステムに20%超相当のBYD株が移されており、これほどの株式を保有しているのは単独の投資家としてはバークシャーしかない。このため、バフェット氏が売却するつもりなのではないかと市場は心配している」と指摘した。

バークシャーに通常業務時間外にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。BYDとシティからはコメントが得られなかった。

中国紙・証券時報はBYD証券事務部の匿名担当者を引用し、同社が入手可能なデータが示すところでは、バフェット氏の会社の持ち分に変動はなく、保有に変化があれば開示されると 報じた。

原題: BYD Sinks After Berkshire-Sized Stake Appears in Clearing System、Stake Held by Buffett’s Co. in BYD Remains Unchanged: Sec. Times(抜粋)