米セントルイス連銀のブラード総裁は景気を損なうことなくインフレ率を目標の2%へ押し下げることは可能だと述べ、利上げによって米国がリセッション(景気後退)に陥るリスクは深刻ではないとの見方を示した。

ブラード氏は11日付のAP通信とのインタビューで、「今は強いインフレがあるが、問題は景気の腰を折らずにインフレ率を2%に戻せるかどうかだ。私は可能だと考えている」と述べた。

同氏は「過去2四半期に米国経済がリセッションにあったようにはまず見受けられない」と続けた。

原題:Bullard Plays Down Risk Fed Will Tip US Into Recession

(抜粋)