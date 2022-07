香港のＨ株、約１カ月ぶり大幅安－コロナ再流行とハイテク大手罰金で

11日の香港株式市場で中国本土銘柄から成るハンセン中国企業株(H株)指数が、ほぼ1カ月ぶりの大幅安となった。新型コロナウイルスのオミクロン株派生型で感染力が強いとされる「BA.5」の感染が上海で確認されるなど再流行の兆しが見られ、テクノロジー大手が新たに罰金を科されるなど悪材料が重なった。

H株指数は3.1%安で取引を終了。6月半ば以来の下落率で、テクノロジー大手や不動産開発会社、電気自動車(EV)メーカーが大きく売られた。

中国の国家市場監督管理総局はアリババグループやテンセント・ホールディングス(騰訊)などに対し、過去の取引を適切に報告しなかったとして罰金を科したと10日発表した。

中国当局、アリババやテンセントに罰金-過去の取引報告せず

アリババは5.8%下落。 テンセントは2.9%安で引けた。

本土市場ではCSI300指数が1.7%安。先週は週間ベースで6週間ぶりの下落に転じていた。リチウムメーカーの 天斉鋰業は一時10%安。中国でかつて影響力のあるファンドマネジャーだった徐翔氏の妻、応瑩氏は天斉鋰業について、バリュエーションと利益の伸びがピークに達したとソーシャルメディアに週末 投稿した。

上海で初の「BA.5」感染、市当局は「非常に高い」リスク警告

