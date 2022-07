上海市のコロナ新規感染、10日は69人－５月後半以降で最多

中国の金融センター、上海で新型コロナウイルスの新規感染が増え続けている。オミクロン株派生型で感染力が強いとされる「BA.5」の感染例が8日に初めて確認され、コロナを徹底的に抑え込む中国の「 ゼロコロナ」政策に対する脅威となっている。

上海市は10日の新規感染者は69人だったと発表。前日の57人を上回り、5月後半以降で最多だ。上海は2カ月に及ぶロックダウン(都市封鎖)を経て、コロナに打ち勝ったと宣言していたが、新規感染が突然増加した。10日の中国本土全体のコロナ新規感染者数は352人。

コロナ検査(上海、7月10日) Photographer:Qilai Shen/Bloomberg

上海市の保健当局者が10日に記者会見で明らかにしたところによれば、12日から14日にかけて市内9地区で大規模な検査を実施するほか、感染者が確認された他の地区でも検査を実施する。

山東省は10日の新規感染者は80人だと発表。北京市は1人だった。

