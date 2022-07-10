米株指数先物と原油が下落－中国コロナ懸念が週明けアジア株の重し

11日のアジア時間早朝の取引で、日本とオーストラリアの株価指数先物は上昇。ただ、中国が新型コロナウイルス対策を再び強化する可能性への懸念から、今週のアジア株は慎重スタートを切りそうだ。

米株価指数先物は下げ、Ｓ＆Ｐ500種先物は日本時間午前７時49分現在、0.3％安。ナスダック100先物は0.4％下落。

日経平均先物は0.8％高、豪Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200先物は0.3％高となっている。香港のハンセン指数先物はほぼ横ばい。

コロナのオミクロン株派生型で感染力が強いとされる「ＢＡ．５」の感染例が上海で初めて確認され、市当局は「非常に高い」リスクを警告。ロックダウン（都市封鎖）再開の可能性が懸念されている。

上海で初の「ＢＡ．５」感染例、市当局は「非常に高い」リスクを警告

原油相場は下げており、ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物は0.7％安の１バレル＝104.05ドル。

原題：

US Futures, Oil Dip; Stocks Set for Cautious Open: Markets Wrap（抜粋）