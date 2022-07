米国務長官、安倍元首相に哀悼で訪日へ－政府高官と会談も

ブリンケン米国務長官は奈良市で演説中に銃撃されて死去した安倍晋三元首相に哀悼の意を表するため訪日する。米国が日本との緊密な関係の重要性を認識していることの表れといえる。

ブリンケン長官はインドネシア・バリ島で開かれた20カ国・地域(G20)外相会合に出席した後、現在はタイを訪れている。

国務省は10日、「米国と日本の同盟はインド太平洋地域における平和と安定の礎であり、両国の同盟はかつてないほど強固だ」との声明を発表した。同省によると、ブリンケン長官は11日、日本政府高官と会談する予定。

ブリンケン米国務長官(6月8日) Photographer: Kyle Grillot/Bloomberg

一方、米財務省報道官によると、アジア歴訪に合わせて訪日するイエレン長官は、予定していた横浜港への訪問を中止する。安倍元首相の死去を受けた決定だとしている。

12日は鈴木俊一財務相と会談する予定。

原題: Blinken to Stop in Tokyo to Offer Condolences Over Abe’s Death、Yellen Cancels Yokohama Port Visit After Shooting of Japan’s Abe(抜粋)