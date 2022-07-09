中国消費者物価が２年ぶり上昇率、豚肉寄与－ゼロコロナで需要は停滞

中国の消費者物価が６月に予想を上回る伸びを示した。豚肉価格の持ち直しが一因となっており、新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策が響き、需要は抑制されたままだ。一方、生産者物価は商品価格の上昇一服で鈍化した。

国家統計局が９日発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比2.5％上昇と、２年ぶりの伸び率を記録。ブルームバーグ集計のエコノミスト予想中央値は2.4％、５月は2.1％上昇だった。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアＣＰＩは１％上昇と、前月の0.9％上昇からやや加速した。

一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）は前年同月比6.1％上昇と、エコノミスト予想（６％上昇）を上回ったが、５月の6.4％上昇からは伸びが縮小した。

ブルームバーグ・エコノミクス（ＢＥ）のエリック・チュー氏は９日のリポートで、「中国の６月の物価指標は需要の停滞を示唆している」と指摘。「食品とエネルギーを除くコア指標は若干上向いた程度であり、ゼロコロナの規制措置が引き続きサービス支出を圧迫しているもようだ」と分析した。

６月の豚肉価格は前年同月比６％下落。５月は21.1％下落だった。前月比では2.9％上昇した。

上海市内の食品市場で豚肉を購入する買い物客（2022年６月６日） Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

原題： China’s Consumer Inflation Hits Two-Year High on Pork Rally (1)（抜粋）