格付け会社フィッチ・レーティングスは8日、米国の格付け見通しを「安定的」に引き上げると発表した。最近の景気回復や歳入増で米政府の債務動向が改善していると指摘。従来の見通しは「ネガティブ(弱含み)」だった。格付けは最高位の「AAA」で据え置き。

フィッチは「景気回復が予想より力強く、財政状況はフィッチの見通しを上回っている」と説明。個人所得税や法人税が2022年に歳入全体を約19%押し上げると見込んだ。新型コロナウイルス禍関連支出の縮小も挙げた。

22年の米成長率については2.9%と予想。米経済は今年後半、来年にかけて減速し、23年は1.5%、24年は1.3%とトレンドを下回る成長になると見込んでいる。

原題:US Debt Outlook Boosted to Stable by Fitch as Tax Revenues Climb(抜粋)