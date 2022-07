「サハリン1」と「サハリン2」を含むロシア極東サハリンでの石油・天然ガス開発事業について、生産分与協定(PSA)を中央政府が今後5年間、現状のまま維持することをサハリン州当局は望んでいる。極東開発を統括するトルトネフ副首相の発言を引用し、インタファクス通信が伝えた。

インタファクスによれば、トルトネフ副首相は、PSAレジームを存続させることが、現状ではサハリン州の予算にとって極めて重要だと語った。ロシア財務省もこのアプローチに同意しているが、中央政府が最終決定を行うことになる。

ロシアは現在、サハリン1とサハリン2を含めて、3件の石油・ガスPSAを締結しているという。

