ＦＲＢはインフレ対策で信頼できる行動を－セントルイス連銀総裁

米セントルイス連銀のブラード総裁は7日、米経済が成長を続けていると述べ、連邦準備制度による「信頼できる」行動がなければインフレ期待が不安定になる可能性があるとあらためて警告した。

ブラード総裁はアーカンソー州リトルロックで講演し、「米国のインフレ期待は、連邦準備制度による信頼できる行動がなければ動揺し、高インフレと実体経済の不安定な動きを伴う新たな状況につながりかねない」と述べた。

ブラード総裁 Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg

同総裁は「米国のインフレ率は目標をはるかに上回り、1970年代や80年代の初期にみられた水準にある。この状況は、インフレ目標と、米国の物価安定をもたらすための責務について当局の信頼性を危険にさらしている」と指摘した。

また、国内総生産(GDP)の縮小は、国内総所得(GDI)の増加に矛盾すると述べ、「現時点でGDIは労働市場で見られる状況により一致しているようであり、経済が成長し続けていることを示唆している」と分析。「最近のデータと事例報告では、米国の労働市場は引き続き堅調だ」と付け加えた。

ブラード総裁は先月、インフレを鈍化させるため政策金利を年内に3.5%に引き上げるべきだと主張した。

ブラード総裁、年内に3.5%に利上げを-23年か24年に利下げも (1)

原題:

Fed’s Bullard Repeats Fed Must Act to Keep Inflation Credibility(抜粋)