ADPリサーチ・インスティテュートは米民間雇用者数に関する月次統計方法の変更に取り組んでおり、7月は統計発表を一時停止する。

同社が6月30日に電子メールで発表したもので、新手法の下で8月の再開を目指すとしている。

