ロシアは極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン1」について、事業主体をロシア企業に移す可能性がある。国営タス通信がロシア下院エネルギー委員会のザワルヌイ委員長の発言を引用して報じた。プーチン大統領は「サハリン2」プロジェクトで既に同様の措置を命じている。

タス通信によれば、対ロ制裁措置がプロジェクトにリスクをもたらし、こうした決断を迫られたと同委員長は説明した。

ロシア大統領府のペスコフ報道官は7日、サハリン1の見通しについて記者団に言及。意思決定は個々のケースで行われ、自国の国益によってのみ判断されると述べた。

