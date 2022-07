米医薬品メーカーの メルクは、米バイオテクノロジー会社 シージェンの買収で交渉が進んだ段階にある。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。シージェンの価値を1株当たり200ドル超と評価する取引となり得るという。

両社は、メルクの4-6月(第2四半期)決算が発表される28日かそれより前の最終的な合意取りまとめを目指している。約400億ドル(約5兆4300億円)規模の取引となる可能性があるが、合意に至る保証はないという。

メルクの株価を表示したボード(ニューヨーク証券取引所、2021年12月31日) Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

