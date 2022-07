再びロックダウンの懸念、上海の新型コロナ感染者が５月以来の高水準

中国・上海市の新型コロナウイルス新規感染者が6日、5月下旬以来の高水準となり、金融のハブである同市が感染抑制のため制限措置の強化を検討する可能性があるとの懸念が高まっている。

同市衛生健康委員会によると、6日の新規感染者は54人で、うち2人は隔離施設外で見つかった。施設外での感染者確認はウイルスがひそかに市中に拡大している可能性があるとの不安を強めている。上海市当局は既に大規模検査を強化。市内16の行政区のうち、10区全域と別の2区の一部で2回のPCR検査が3日間で実施される。

中国のゼロコロナ政策に再び試練-上海感染増、西安で「BA.5」

北京での6日の新規感染者は4人で、感染力が強いとされるオミクロン株の派生型「BA.5」を確認したと市当局が明らかにした。

上海市は約2500万人のほぼ全ての住民を対象とした2カ月に及ぶ厳しいロックダウン(都市封鎖)が解除されてからまだ日が浅い。

上海市内でコロナ検査を受ける女性(7月5日) Photographer:Hector Retamal/AFP/Getty Images

上海市当局は対話アプリ「微信(ウィーチャット)」の公式アカウントで、最近の感染拡大局面で「BA.5」は確認されていないと発表した。感染力が強い変異株が広がれば、中国の厳格な「ゼロコロナ」政策に大きな課題を突き付けることになる。

中国当局はまだ主要地域での厳格なロックダウンを打ち出していないが、習近平国家主席はゼロコロナ政策を堅持する考えを重ねて表明している。

原題: Shanghai Cases Jump to Highest Since May, Fueling Lockdown Fears、Shanghai Says Hasn’t Spotted BA.5 Sub-Variant in Latest Outbreak (抜粋)