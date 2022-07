ウッド氏旗艦ファンド、５月以来最大の資金流入－翌営業日に９％上昇

キャシー・ウッド氏の旗艦ファンドに先週末、資金を投じた投資家は偶然にも、ファンドが大幅上昇する前に間に合った。

ブルームバーグ集計の最新データによると、運用資産92億ドル(約1兆2500億円)の「アーク・イノベーションETF( ARKK)」では今月1日の資金流入額が3億2300万ドルと、5月以来最大となった。その翌営業日にARKKは9.1%値上がりし、2カ月ぶりの大幅な上げを記録した。

利上げが成長株の逆風となる中でARKKはなお今年50%余りの下落だ。だがウッド氏の支持者は忠実な姿勢を変えていない。この間の資金流入額は計18億ドルに達した。

多くの投資家は高インフレの脅威に目を奪われているが、ウッド氏はより高いリスクは物価下落だとし、米金融当局は既に「スイッチをデフレに切り替えている」と主張している。

ARKKの主な 組み入れは6日時点で以下の通り。

原題:Cathie Wood’s ARKK Saw Biggest Inflow Since May Before 9% Rally(抜粋)