ジョンソン英首相の主要な側近の一人、シャップス運輸相が退陣要求を掲げて首相官邸に向かう閣僚らのグループに加わった。事情に詳しい関係者が明らかにした。

原題:Johnson Ally Shapps in Delegation Calling on UK Premier to Quit(抜粋)