アマゾンと提携、ジャスト・イートの株価急伸－競合ドアダッシュ下落

６日の株式市場で、オランダを拠点とするフードデリバリー会社 ジャスト・イート・テイクアウェー・ドットコムの株価が上昇、一時４年ぶり大幅高となった。同社傘下の米グラブハブの株式を米 アマゾン・ドット・コムが取得するとの発表が好感された。

ジャスト・イートの６日発表によれば、アマゾンはまた、両社提携の一環として米国内のプライム会員にグラブハブのメンバーシップを１年間付与する。アマゾンはグラブハブ株２％をワラントで取得し、保有率を15％に引き上げる選択肢も有する。

ジャスト・イートの株価は年初から65％余り下落しており、前日は最安値を更新していた。

グラブハブの競合企業、ドアダッシュは米株式市場で下落。また「ウーバーイーツ」を通じて食事宅配サービスを提供するウーバー・テクノロジーズも安い。

原題： Just Eat Jumps on Amazon Deal to Take Stake in Grubhub Unit

DoorDash, Uber Slide After Grubhub Strikes Deal With Amazon (1)

（抜粋）