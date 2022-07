豪中銀、1.35％に金利引き上げ-初の２会合連続0.5ポイント利上げ

オーストラリア準備銀行(中央銀行)は5日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を0.85%から1.35%に引き上げることを決定した。豪中銀としては初の2会合連続の0.5ポイント利上げとなる。

ブルームバーグが調査したエコノミスト26人中25人が0.5ポイントの利上げ、残る1人が0.75ポイントの利上げを予想していた。

インフレが制御不能になる事態を防ごうと積極的に金融引き締めに動く他の主要中銀に歩調を合わせ、豪中銀も今年5月から計3回の利上げに動き、政策金利は2019年5月以降で最も高くなった。

豪ドルは利上げ後も動意に乏しく、シドニー時間午後2時39分(日本時間同1時39分)時点で0.1%安の1豪ドル=0.6859米ドル。豪国債利回りは上げ幅を縮小した。

ロウ総裁は政策発表後に公表した声明で、「政策委員会は今後数カ月の豪州の金融正常化プロセスでさらなる対応を取るつもりだ。豪州のインフレ率が徐々に目標水準に戻るよう確実を期すために必要な行動にコミットしている」と説明した。

豪中銀のこの他の主な発表は次の通り。

中期的なインフレ期待はうまく安定している

インフレは年内にピークに達する見通し

インフレは来年には2-3%のレンジに低下する見込み

経済は異例の金融政策による支援をもはや必要としない

利上げの大きさとタイミングの決定でデータを注視する

