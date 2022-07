北朝鮮、韓国から飛来の風船が新型コロナ感染源と示唆－韓国は反論

北朝鮮は同国内での新型コロナウイルス感染の最初の発生について、韓国側から風船によって送られた「見慣れないもの」が感染源となった可能性が高いと非難した。4月に最初に感染したのは十代の兵士と5歳の少女だという。

国営の朝鮮中央通信(KCNA)の1日の報道によると、金正恩朝鮮労働党総書記率いる指導部は当局者らに対し、「南北軍事境界線や国境沿いの地域に風などの気候現象や風船によって飛来する異物に用心深く対応する」よう命じた。

トロリーバスの消毒作業(平壌で、6月9日) Photographer: Kim Won Jin/AFP/Getty Images

韓国の脱北者団体が主導する人権団体は朝鮮半島の西側から北朝鮮に向け、「新型コロナ対策物資」を風船で飛ばしてきた。しかし200キロメートル余り飛行した風船から新型コロナに感染する可能性は極めて低く、韓国疫学会の会長を務めたキム・ドンヒョン氏は、北朝鮮の主張は「ナンセンス」のように思われると述べた。

韓国統一省は北朝鮮の主張を否定。同省は会見で、風船を飛ばしたのは4月下旬だと説明。これに対し北朝鮮は、最初の感染症例が出現したのは同月半ばとしていた。

同省のチャ・ドクチョル副報道官は会見で、「韓国側から送られたリーフレットを通して新型コロナウイルスが北朝鮮に流入した可能性があるとは考えていない」と述べた。

原題: North Korea Blames Covid Outbreak on ‘Alien Things’ From South、S. Korea Contradicts N. Korea’s Claim Covid Came From the South(抜粋)