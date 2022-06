1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米テスラの株価は6月30日に1.8%下落し、4-6月(第2四半期)の下落率は上場以来最大の38%となった。

大型ハイテク株の中では、アマゾン・ドット・コムが4-6月期に35%下落し、2001年以来最大の下げ。

S&P500種株価指数は1-6月期(上期)に21%下落し、同期間としては1970年以来の大幅安。

ナスダック100指数は1-6月期に30%下落し2002年以来最大の下げ。

原題:

Tesla Shares Fall 37.5% in Quarter for Biggest Decline on Record(抜粋)