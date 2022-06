【欧州市況】上期の株は08年以降で最悪、ドイツ中心にユーロ圏債上昇

30日の欧州株は下落、今年上期のパフォーマンスは半期として2008年以降で最悪だった。物価上昇やタカ派に転向した中央銀行、ロシアのウクライナ侵攻によって上期のボラティリティーは極めて高かった。

この日のストックス欧州600指数は1.5%安。年初来の下落率は17%となった。欧州でインフレ加速が長引く中、景気減速の兆候に投資家は目を向けた。

原油高や金利上昇、リセッション(景気後退)懸念が地合いを圧迫し、ストックス600の業種別株価指数はエネルギー株を除きいずれも年初来で下落した。ドイツのDAX指数も上期のパフォーマンスは08年以降で最悪だった。

アマティ・グローバル・インベスターズのファンドマネジャー、アナ・マクドナルド氏は電話インタビューで「非常に強い悲観が深く浸透している」と語った。同氏はさらに、中央銀行の注意はインフレ抑制と生活費の高騰に向いていることから、株式相場の低迷をほぼ気にかけないだろうとも指摘した。

出所:ブルームバーグ

欧州債市場ではドイツ債が中期債を中心に上昇。短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)による引き締め観測が大幅に後退した。フランスのインフレ率が市場予想に一致したほか、リセッション懸念が膨らみ株式相場は下落した。

トレーダーはECBの今年の利上げを計145ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と織り込んでいる。前日からは13bpの縮小となった。

英国債は利回り曲線がブルスティープ化。短期金融市場ではイングランド銀行(英中央銀行)の年末までの利上げが計158bp織り込まれているが、前日からは8bpの後退となった。2週間前と比べると30bp後退した。

6月30日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 0.65% -0.19 独国債10年物 1.34% -0.18 英国債10年物 2.23% -0.16

原題: Europe Stocks End Worst Half-Year Since 2008 on Growth Concerns、Bunds Lead Euro-Area Rally After French CPI; End-of-Day Curves

(抜粋)