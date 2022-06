30日の米国債市場で、10年債利回りが心理的に重要な節目である3%を一時割り込んだ。インフレよりもリセッション(景気後退)への懸念が市場では強まっている。

10年債利回りは一時9.3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、2.996%を付けた。3%を下回ったのは今月10日以来で、それ以降にはインフレ懸念や金融政策引き締め見通しを背景に一時3.5%近くにまで上昇していた。

