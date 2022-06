ロシア軍、黒海の蛇島から撤退－ウクライナの穀物輸出支援と説明

ロシア軍は黒海のウクライナ領蛇島から部隊を引き揚げたと、ロシア国防省が発表した。これに先駆けてウクライナ軍は、ロシア軍が大規模な攻撃を受けて撤退したと主張していた。

ロシア国防省は、蛇島撤退の決定はウクライナの穀物輸出を妨げていないことを示す目的だと説明。ただ、世界的な食糧危機の緩和に向けた輸送面の合意などは成立していない。

ロシア軍撤退の発表を受け、シカゴ小麦先物は一時1.3%下落。その後、下げをほぼ消した。

ロシアは面積が小さいものの戦略的な重要性を持つ蛇島を今回の戦争で占領したが、ウクライナ軍の激しいミサイル攻撃や砲撃を受け、維持することが難しくなっていた。

