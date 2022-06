欧州ジャンク債のリスクを測る指標が30日、600ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を上回った。米欧の中央銀行首脳が相次ぎインフレへの懸念を示し、2020年4月以来の600bp突破となった。

欧州高利回り債の保証コストに連動するiTraxxクロスオーバー指数は一時605bpに上昇。ブルームバーグが集計したCBBTデータが示した。

原題:European Junk Risk Gauge Passes 600 for First Time Since 2020、 Europe Junk Credit Gauge Above 600 for First Time Since 2020 (1) (抜粋)