暗号資産(仮想通貨)融資会社のジェネシス・トレーディングは、「数億ドル」に上る損失に見舞われる可能性がある。仮想通貨メディアのコインデスクが情報源を明かさずに伝えた。

ジェネシスの損失は、暗号資産ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルと仮想通貨貸し付けのバベル・ファイナンス(貝宝金融)向けのエクスポージャーが少なくとも一因だとコインデスクは30日に報じた。

スリー・アローズはデジタル資産価格の急落で経営難となり、英領バージン諸島の裁判所から事業 清算を命じられた。

ジェネシスの損失の正確な金額はまだ不明で、同社はカウンターパーティーに部分的返済を求めることにより損失の一部穴埋めを目指しているという。ジェネシスのオーナーであるデジタル・カレンシー・グループはコインデスクも傘下に置いている。

原題:

Genesis Loss May Be Hundreds of Millions of Dollars: CoinDesk(抜粋)