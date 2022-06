韓国の サムスン電子は30日、3ナノメートル(nm)半導体の量産を開始したと発表した。最先端の半導体製造を競い合う台湾積体電路製造( TSMC)に先行した。

サムスンの資料によれば、同社の3nm製品はいわゆる「ゲート・オール・アラウンド(GAA)」という新たなトランジスタ構造を用い、5nm半導体と比べ電力消費を最大45%減らし、性能を23%向上させた。

サムスン電子の3nm半導体 Source: Samsung Electronics Co.

