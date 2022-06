中国の人工知能(AI)大手、商湯集団( センスタイム)の株価は30日の香港市場で一時51%安となり、新規株式公開(IPO)価格を下回る水準となった。同社にはソフトバンクグループが出資している。

センスタイム株は2.91香港ドルまで値下がり。IPO後に一部の株式売却を制限するロックアップ期間が終了した。

ソフトバンクG出資センスタイム好発進、香港上場-23%高場面も

原題:SenseTime Dives as Much as 51% in Hong Kong After Lockup Expires (抜粋)