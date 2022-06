英領バージン諸島の裁判所は、経営難に陥っている仮想通貨ヘッジファンドの スリー・アローズ・キャピタルに事業清算を命じた。スカイニューズが事情に詳しい関係者の話を基に 報じた。

報道によると、バージン諸島のテネオ・リストラクチャリングが、シンガポールに本社を置くスリー・アローズの清算を処理する「準備」を進めている。今回の裁判所命令は28日に下されたという。

スリー・アローズとテネオにコメントを求めたが、いずれからもまだ返答は得られていない。

スリー・アローズの問題は業界に波及しており、仮想通貨ブローカーのボイジャー・デジタルなどの企業が影響を受けている。

原題:

Three Arrows Said to Face BVI Order to Liquidate: Sky News (1)(抜粋)