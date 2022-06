米KKRは東芝の買収合戦に加わる可能性から退きつつあると、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者の話として報じた。

KKRはFTに対しコメントを控えた。

東芝がアドバイザー追加、ブラックストーンも買収参戦検討-関係者

原題:KKR Is Stepping Back From a Potential Bid for Toshiba: FT (抜粋)