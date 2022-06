ＥＣＢ資金吸収オペを実施も、新たな債券スキーム不胎化で－報道

欧州中央銀行(ECB)は、ユーロ圏の高債務国の借り入れコスト抑制策として実施する債券購入の影響を相殺するため、銀行システムから資金を吸収するオペレーションを同時に行う可能性が高い。関係者2人からの情報を引用し、ロイター通信が伝えた。

ECBは9日の政策委員会で、7月に政策金利を0.25ポイント引き上げ、11年ぶりの利上げに踏み切る方針を決定した。

フランクフルトのECB本部 Photographer: Alex Kraus/Bloomberg

事情を直接知る関係者らがロイターに語ったところでは、金利政策との明らかな矛盾を避けるため、保有資産の再投資を柔軟に行う新たな債券購入スキームとペアで、通常の中銀預金金利より有利な金利で金融機関がECBに資金を預け入れることができる入札の実施が検討されている。

ロイターによれば、10年前の週間の「流動性吸収オペ」のような形で、新たなスキームの下で行う債券購入の「不胎化」が可能になるという。ECBの報道官はロイターの取材に対し、コメントを控えた。

原題:

ECB Likely to Drain Cash to Offset Yield-Capping Plan: Reuters(抜粋)