ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームは、実施予定の新規株式公開(IPO)による調達資金をディールやスタッフ増員に充てる方針だ。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がルネ・ハース最高経営責任者(CEO)とのインタビューを引用して報じた。

FTによれば、同社はメタバースを支えるハードウエアやデータセンター、自動車関連の業務をさらに強化したい考えだという。

ハース氏は、逆風によってIPOを推し進める動きが妨げられることはないと指摘。「われわれにとってタイミングは良い」と語った。

さらに、IPOを目指す上で最大の障害の1つだった中国合弁トップとの2年にわたる対立について、今では解消されたと説明した。

原題:

Arm to Use Upcoming IPO Proceeds for Deals, Hiring Staff: FT(抜粋)