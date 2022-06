5月の米耐久財受注は前月比0.7%増加した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は0.1%増だった。前月は0.4%増に下方修正された。

設備投資の先行指標となる航空機を除く非国防資本財(コア資本財)の受注は0.5%増加。前月は0.3%増だった。

US May Durable Goods Orders Rise 0.7%; Above Estimate(抜粋)